Высказывания президента РФ Владимира Путина по поводу войны против Украины свидетельствуют о том, что он продолжает преследовать цели, ради которых отдал приказ о полномасштабном вторжении. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что руководитель Кремля во время встречи с представителями спецслужб СНГ продвигал пропагандистские тезисы. "Путин заявлял, что "Украина потеряла суверенитет" и "США используют Украину как таран" против России, Союзного государства России и Беларуси, ОДКБ и СНГ", — указывают в ISW. Специалисты рассказали, что маразматические высказывания своего диктатора поддержал спикер госдумы Вячеслав Володин. Депутат говорил, что "Украина оккупирована НАТО" и "стала колонией США". В Институте изучения войны отметили, что такая риторика несовместима с переговорами на равноправной основе о прекращении огня, не говоря уже об окончании войны, начатой Россией. "Вместо этого это решительно свидетельствует о том, что Кремль все еще стремится к военной победе в Украине и смене власти в Киеве, что повлияло бы на переориентацию Украины от Запада. Это также указывает на то, что цели Путина выходят за пределы территории, которую он пытался аннексировать ", – добавили аналитики. Напомним, американский генерал Бен Годжес убежден, что ВСУ могут отбросить россиян на территории, оккупированные до 24 февраля, в течение следующих двух месяцев. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.