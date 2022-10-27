Во временно оккупированный Херсон РФ завозит недавно мобилизованных россиян. Захватчики готовятся к уличным боям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Главного управления разведки Кирилла Буданова в комментарии CNN. "Россия усиливает Херсон новобранцами, которые недавно мобилизовались. Вероятно, их используют как пушечное мясо", — сказал генерал-майор. Буданов отметил, что в то же время страна-агрессор вывозит своих муртадов из города и близлежащих районов. "Москва отдает себе отчет в всей сложности их ситуации и не хочет, чтобы они попали в полное окружение", — подчеркнул глава ГУР. Офицер подчеркнул, что увод РФ ускорится, когда Украина "возьмет под свой артиллерийский контроль дамбу Новой Каховки". "Поэтому все наши боевые части двигаются и в сторону Херсона, и в сторону Новой Каховки", – добавил Буданов. Ранее мы писали, что оккупанты продолжают бежать из Херсона, они вывозят имущество и документы. Кроме того, россияне заставляют местных жителей покидать город. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.