Расследование по поставкам России иранских дронов-камикадзе серии Mohajer и Shahed должно начаться немедленно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя постпреда Украины при ООН Кристины Гайовишин. Дипломат отметила, что Украина 14 октября официально отправила в Совбез ООН письмо с просьбой начать соответствующее независимое расследование. "Мы обратили внимание на тревожную ситуацию, сложившуюся вокруг передачи Ираном России БПЛА серии Mohajer и Shahed, в том числе в конце августа 2022 года", — указала Гайовишин. Заместитель постпреда призвала "все государства рассмотреть любые возможные шаги в целях прекращения поставок из Ирана таких БПЛА, ракет или обычных вооружений, которые могут быть использованы в российской агрессивной войне против Украины". Она подчеркнула, что использование РФ иранских беспилотников дальнего радиуса действия для атак на гражданское население лиц и объекты инфраструктуры – это вопиющее нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий, принятого резолюцией СБ ООН 2231 от 2015 года. Напомним, президент Израиля обнародует доказательства использования россиянами иранских дронов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.