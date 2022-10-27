Наши воины вечером 26 октября уничтожили 19 вражеских дронов-камикадзе Shahed-136 над тремя областями Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Украинские военные отмечают, что оккупанты выпустили более двух десятков беспилотников с 22:00 до 24:00. 17 дронов сбиты силами и средствами ПВО; 2 "приземлили" другие подразделения Сил обороны Украины. 15 Shahed-136 было уничтожено в Одесской, 3 — в Николаевской и 1 — в Винницкой областях. "Высокую эффективность боевой работы показало вооружение, предоставленное Украине западными партнерами", — добавили в Воздушных силах ВСУ. Напомним, 26 октября украинские зенитчики сбили российскую ракету над Днепропетровской областью. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.