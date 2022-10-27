В Киевской области в ночь на 27 октября сработала система противовоздушной обороны. Объявлена тревога, необходимо оставаться в укрытиях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВ Алексея Кулебы. Чиновник отметил, что силы и средства ПВО проводили работу по защите украинского неба около 02:48. Кулеба указал, что воздушная тревога продолжается и отметил необходимость оставаться в укрытиях. "Берегите себя и сохраняйте покой", — обратился к гражданам глава Киевской ОВА. Обновлено (03:54) Глава области рассказал, что силы противовоздушной обороны ликвидировали вражеские объекты. Напомним, 26 октября ВСУ уничтожили 19 вражеских дронов-камикадзе Shahed-136 над тремя областями Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.