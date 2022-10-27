Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в Южнобужском направлении. ВСУ 26 октября уничтожили более полусотни кафиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Нашей штурмовой и армейской авиацией нанесено 6 ударов по противнику, в частности: средствах ПВО; опорному пункту; трех районах скопления живой силы, вооружения и техники в Бериславском и Николаевском районах. В то же время, ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ было отработано 190 огневых задач. "Подтвержденные потери врага составляют 53 кафира, 2 миномета, самоходная крупнокалиберная гаубица "Акация", 2 бронемашины и 2 блиндажа с личным составом. Окончательные результаты доразведываются", — добавили в ОК "Юг". Напомним, 26 октября украинские защитники уничтожили 19 российских дронов-камикадзе Shahed-136 над тремя областями Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.