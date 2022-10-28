Итоги предстоящих промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов не повлияют на поддержку, которую Вашингтон оказывает Киеву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена в интервью телеканалу CBS. "Сейчас мы видели в Соединенных Штатах двухпартийную поддержку Украины", — сказал дипломат. Блинкен отметил, что и республиканцы, и демократы настроены помогать украинскому народу. "Я не предусматриваю того, чтобы это коренным образом изменилось. Никто не может предсказать будущее, но на основании того, что мы до сих пор наблюдали, я думаю, что поддержка есть, она непоколебима и двухпартийна", — добавил глава Госдепа. Напомним, что Соединенные Штаты передадут Украине новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.