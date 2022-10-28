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Чем лучше кормить собак Как выбрать корм для собаки Можно ли сочетать сухой и влажный корм для собак Как выбрать влажный корм в дополнение к сухому

Чем лучше кормить собак

Владельцы животных всегда заботятся о том, чтобы их питомцам было вкусно, весело и хорошо. Многие из них сходятся во мнении, что корм для собаки — это самый полезный вариант питания. И именно он способен обеспечить их питомцам здоровую, долгую и полноценную жизнь.

Во многом они правы. Потому что натуральным питанием, а именно кашей с мясом, которыми часто решают кормить своих собак владельцы, все нужные витамины и минералы животному не предоставить. Но и корм для собак нужно выбрать правильный, содержащий все необходимое. И при этом учесть предпочтения самой собаки.

Да, у питомцев, как и у людей, есть еда, которая им нравится больше. Кто-то все время норовит украсть что-то со стола у хозяев, кто-то охотно съедает всю порцию насыпанного корма, а кто-то предпочитает только консервы и влажный корм. Нередко животные с большим аппетитом едят корм для собак только одного конкретного производителя и отказываются притрагиваться к другому. Поэтому все эти нюансы стоит учитывать при выборе корма, а не просто ориентироваться на его цену.

Как выбрать корм для собаки

Цена корма для собак зависит, конечно же, от марки и состава. Также еще ощутимо влияет зоомагазин на конечную стоимость, так как разные магазины могут ставить свою наценку или существенно завышать цены. Поэтому советуем вам, если хотите купить корм для собак по выгодной цене, обратить внимание на зоомагазин Master Zoo. Где представлен очень хороший ассортимент корма для собак высокого качества по приятным ценам, и все товары для питомцев можно заказать с доставкой в любой населенный пункт.

При выборе корма для собак в первую очередь стоит обращать внимание на его состав. Для разного возраста и пород требуется разный состав и разная энергетическая ценность корма, так как например, у щенков гораздо больше энергии, чем у собак в возрасте. И разный не только размер порций, но и то, что из чего состоит корм.

Также корм хорошего качества имеет разные линейки, направленные на поддержание здоровья питомцев и на устранение различных проблем. С помощью подходящего состава корма действительно можно избежать развития или усложнения заболеваний. Но при проблемах со здоровьем у собак обязательно нужно обратиться к ветеринару, чтобы он назначил соответствующее лечение и подходящий корм. Также с учетом того, что некоторые породы собак изначально предрасположены к определенным заболеваниям, не стоит пренебрегать регулярным осмотром у ветеринарного врача и подбором специального питания.

Можно ли сочетать сухой и влажный корм для собак

Корм для собак представлен в двух основных видах. Это сухой и влажный корм. Влажный корм для собаки чаще всего имеет вид консервы. И часто владельцы собак сомневаются насчет того, какой корм им выбрать.

Сухой корм для собак — это очень удобно и практично. При условии того, что корм имеет хороший состав и является полнорационным, небольшая его порция способна насытить питомца на длительное время и дать ему норму необходимых элементов. Сухой корм для собак может храниться несколько месяцев в открытом виде и является достаточно экономичным, как в плане цены, так и в плане расхода.

Влажный корм чаще выступает в качестве лакомства или специального питания, например, после операции животного. Редко когда консервы для собак используются как постоянное питание без добавления сухого корма. Потому что упаковки влажного корма обычно рассчитаны на 1-2 кормления. Открытый мокрый корм не хранится долго. И нужно часто наведываться в зоомагазин, чтобы купить корм для собаки.

Влажный корм для собак также может назначить ветеринар, если, например, животному следует повысить норму потребляемой жидкости или питомец имеет проблемы с заболеваниями почек и мочевыделительной системы.

Поэтому, при условии, что и сухой, и влажный корм хорошего качества и похожи по составу, то их можно сочетать. Но не забывайте о том, что нужно соблюдать норму рациона и не перекармливать щенков и собак.

Как выбрать влажный корм в дополнение к сухому

Хороший корм для собак должен максимально состоять из мяса и не содержать картофеля или злаков. Особенно в большом количестве. Это касается состава как сухого, так и влажного корма для собаки. Также лучше избегать всех кормов, которые содержат различные продукты с высоким гликемическим индексом или растительный белок. Вредными для собак являются искусственные консерванты, синтетические ароматизаторы, усилители вкуса, красители и пр.

Чтобы обнаружить все не полезные и опасные ингредиенты, важно, чтобы состав корма для собак был подробным и очень четко описан. Например, не “мясная мука”, а “мясо говяжье”, и указан процент каждого продукта.

Рекомендуется давать сухой и влажный корм из одной линейки с подобным составом для того, чтобы не нарушать баланс веществ, получаемых из питания. Чтобы не перекармливать питомца и следить за тем, сколько корма для собаки дается за один прием, лучше давать сухой и влажный корм отдельно, а не смешивать в одной миске.

Несмотря на то, что четких запретов на кормление собаки двумя видами корма нет, не забывайте об индивидуальных реакциях. Следите за тем, как ведет себя ваш питомец, как он реагирует на смешанное питание и не появилось ли каких-либо непонятных симптомов или отклонений в его поведении. В случае неожиданной реакции на корм немедленно обратитесь к ветеринару. И, конечно же, выбирайте только качественные корма для собак в зоомагазине MasterZoo!