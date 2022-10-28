28 октября православные всего мира чтят память святого Ефимия (Ефима), жившего примерно в IX веке на территории Палестины. Все традиции и запреты этого праздника, а также, кто празднует день ангела, читайте в материале Styler. Преподобный Ефим Солунский до пострига носил имя Никита. Он родился в христианской семье. Мать настояла, чтобы он рано женился. Когда юноше исполнилось 18 лет, он оставил жену и дочь и отправился в монастырь на горе Олимп, где принял постриг. За несколько месяцев до своей смерти Ефим отправился в Палестину. Оттуда его мощи были доставлены в Салоники, где хранятся и сегодня в базилике Святого Димитрия. В народе говорили, что 28 октября вместе с зимой активизируется нечистая сила. Так, например, кикимора может сесть за прядь и испортить работу. Если это произойдет, следует озарить нечисть крестным знамением и помолиться Ефиму. Крестьяне помнили об этом и не останавливали свою работу: готовили пряжу, лен, забирали последние ульи. Главные приметы на Ефима Если на Ефимия Осеннего над восходящим солнцем проплывает облако, то не жди хорошей погоды. Если солнце при закате окружено красными кругами, то всю неделю будет морозная погода. Если на чистом вечернем небе рядом с луной есть небольшие круги, то ударит мороз. Если эти круги будут красного цвета и неясной формы, то жди снегопада и ветреной погоды. Если звезды на небе тусклые, тепло продержится еще две недели. Что сегодня строго нельзя делать? Нельзя девушкам заплетать косы. Не стоит сплетничать и материться. Нельзя ссориться и выяснять отношения. Не стоит лениться, но по ремонту, стоит отложить его на другой день. День ангела сегодня отмечают Денис, Иоанн, Лукиян (Лука), Ефим (Ефим). Ранее мы рассказывали о том, хотят ли украинцы перенести празднование Рождества на 25 декабря. А также писали о том, когда в 2023 году будут отмечать самые большие церковные праздники.