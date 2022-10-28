Частная военная компания "Вагнера" продолжает развивать свои возможности для ведения воздушной войны и размещает более сложную технику наравне с вооруженными силами РФ. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Основатель ПИК Евгений Пригожин набирает военных для формирования или пополнения экипажей ЗРК "Панцирь-С1" и С-300, вертолетов, штурмовиков, а также специалистов по радиоэлектронной борьбе. "Вагнер" не известна своими самостоятельными боевыми самолетами, но она может начать это делать, поскольку российские солдаты все больше полагаются на силы частной военной компании", – указывают аналитики. В ISW подчеркнули, что ранее появилось подтверждение существования по меньшей мере одного авиационного отряда "Вагнера", управлявшего самолетами Су-25, действовавших на востоке Украины в мае 2022 года. "Приобретение "Вагнером" боевых самолетов свидетельствует о том, что НДП является "примером контрактной армии, к чему Минобороны России стремилось все эти годы", — говорится в отчете. В Институте изучения войны объяснили, что эти данные заслуживают внимания, поскольку они подчеркивают, насколько "Вагнер" становится параллельной армией на уровне министерства обороны РФ. Напомним, утром четверга, 27 октября, ВСУ на юге за 40 минут сбили самолет и вертолет кафиров. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.