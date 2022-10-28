РФ ежедневно терроризирует украинские мирные города и совершает геноцид. Правоохранители разоблачили десятки тысяч случаев нарушения оккупантами законов войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра внутренних дел Екатерины Павличенко, сделанное во время брифинга. Чиновница отметила, что правоохранительные органы зафиксировали уже около 40 тысяч военных преступлений, совершенных россиянами. "Среди них есть также и преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности, или, как их еще называют, сексуальные преступления", — сказала Павличенко. Напомним, в Боровском районе Харьковской области было обнаружено массовое захоронение. Правоохранители начали документировать преступления россиян. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.