Российские оккупанты вывели 2 надводных и 2 подводных носителя "Калибров" в Черное море. Опасность ракетных ударов по украинским городам выросла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Группировка врага насчитывает 11 кораблей и катеров, маневрирующих вдоль побережья Крыма. "Наготове остаются 24 "Калибра", расположенных на двух надводных и двух подводных ракетоносителях, а также два ВДК", — отметили украинские военные. В ОК "Юг" указали, что захватчики продолжают наносить удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры. Сохраняется угроза применения дронов-камикадзе. "Не подвергайте себя опасности, будьте бдительны, сознательны и осторожны. Обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Берегите собственную жизнь и жизнь своих близких", — добавили наши воины. Напомним, 27 октября ВСУ на юге уничтожили 2 склада с боеприпасами и ангар со скоплением техники россиян. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.