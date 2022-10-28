Российские оккупанты продолжают атаковать мирные украинские города с воздуха каждый день за последние 8 месяцев. Все это время наше небо от врага искусно защищают ВСУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского. Глава государства отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в целом совершила по Украине 4,5 тысячи ракетных ударов и более 8 тысяч авианалетов. Зеленский также указал, что за последние двое суток враг выпустил более 30 дронов-камикадзе. Однако наши воины не допустили прорыва российских "стервятников" вглубь страны и "приземлили" 23 Shahed-136. Кроме этого, были превращены в металлолом управляемую авиационную ракету Х59, два ударных вертолета К-52 и штурмовик Су-25 кафиров. "Мы боремся, будем сбивать больше", – добавил президент. Напомним, с 24 февраля ВСУ уничтожили более 69 тысяч захватчиков. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.