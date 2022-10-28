Российские оккупанты сейчас пытаются разработать несколько планов действий на Южнобужском направлении. ВСУ в свою очередь готовы к любым коварным маневрам врага. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталии Гуменюк в эфире телемарафона. Спикер отметила, что из-за большого количества захватчики имеют возможность "расслоиться на несколько эпизодов". "Так и происходит. Они могут оставить определенные силы, чтобы удерживать правый берег. Но то, что они готовятся к обороне левого берега — это тоже достаточно красноречиво. То, что они пытаются вложить в сознание остающихся там граждан, подготовку к уличным боям" – это также одна из характеристик их поведения», – рассказала Гуменюк. В свою очередь украинские военные готовы к любым провокациям врага. "То, что они пытались обвинять ВСУ, заранее, то в подрыве ГЭС, то в подрыве "грязной бомбы". То есть они постоянно какие-то инсинуации пытаются вбрасывать, для того, чтобы создать это отвлечение от настоящих процессов", — указала руководитель прессцентра ОК "Юг". В то же время Гуменюк добавила, что наши защитники внимательно следят за действиями россиян и понимают, что именно происходит. "У кафиров определенная сумятица есть, поскольку они разрабатывают и прокручивают сейчас несколько разных сценариев, как могут развиваться дальше события", — подытожила представительница. Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что погодные условия несколько замедлили наступление Вооруженных сил на Херсон. Как известно, украинские военные деоккупировали более 90 населённых пунктов в Херсонской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.