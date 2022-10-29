Президент РФ Владимир Путин пытается восстановить авторитет министра обороны Сергея Шойгу в российском информационном пространстве, чтобы уравновесить возрастающее влияние так называемой радикальной группы силовиков, критикующей Минобороны. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Фракция "российские силовики" относится к людям, имеющим значительную власть в ближайшем окружении Путина, направляющих боевые подразделения в Украину, пишут аналитики. Путин мог бы сам объявить об окончании мобилизации, а не на встрече с Шойгу, или мог поручить министру завершить неудачную мобилизацию самостоятельно. Их поставная публичная встреча согласовывается с недавним всплеском появления Шойгу в СМИ. К примеру, на этой неделе Шойгу провел несколько телефонных разговоров со своими турецкими, китайскими и западными коллегами. Эти громкие встречи отличают Шойгу и российское высшее военное командование от силовиков, которые, несмотря на свою популярность в российском информационном пространстве, не имеют того же ранга или авторитета, отмечают эксперты. Весной и летом Шойгу редко появлялся на публике. Присутствие Шойгу в информационном пространстве зависит от одобрения Кремля, поскольку Путин может контролировать, когда Шойгу будет выступать публично. Соперники Шойгу из силовиков контролируют свои каналы в Telegram и свободно общаются со СМИ. Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу провел несколько телефонных разговоров со своими коллегами из стран НАТО, в ходе которых он обвинил Украину в подготовке провокаций с "грязной бомбой". Но, как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украине удалось "на взлете" сорвать спецоперацию РФ с вбросом разработки "бомбы" украинскими военными, поскольку другие страны не верят заявлениям Кремля. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.