Президент Соединенных Штатов Джо Байден примет участие в саммите G20, который пройдет в ноябре в Индонезии, а посетит Египет и Камбоджу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга. Она уточнила, что 11 ноября по пути на Бали американский лидер примет участие в климатической конференции Организации Объединенных Наций, которая состоится на египетском курорте Шарм эш-Шейха, а 12-13 ноября посетит столицу Камбоджи Пномпень, где посетит ежегодный саммит США. Напомним, 25 октября пресс-секретарь Белого дома заявила, что Байден по-прежнему не намерен инициировать контакт с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Индонезии. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также получил приглашение на международный форум G20 лично от президента Индонезии Видодо во время визита в Киев. Однако пока в Офисе президента нет еще окончательного решения о визите Зеленского в Индонезию. Оно будет приниматься непосредственно в преддверии саммита. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.