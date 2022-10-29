Прогресс в создании защитной зоны для Запорожской атомной электростанции наблюдается слишком медленным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. Выступая в пятницу на мероприятии, организованном Фондом Карнеги в Вашингтоне, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что он "очень разочарован". "Для меня создание защитной зоны вокруг АЭС – это самое очевидное, что может быть. Как вы можете обстрелять атомную электростанцию ради всего святого", – заявил он. Ранее мы писали, что Россия приступила к незаконному строительству на территории Запорожской атомной электростанции. Глава МАГАТЭ намерена обратиться в Совет безопасности ООН по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС. Также напомним, что страны "Большой семерки" официально призвали Россию вывести свои войска с территории ЗАЭС и передать станцию под контроль Украины, а также вернуть всех похищенных сотрудников. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.