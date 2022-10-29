На правый берег Днепра в Херсонской области оккупанты доставили очередную партию мобилизованных российских военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Отмечается, что мобилизованные прибыли с низкой мотивацией, слабой подготовкой и частичной экипировкой. За день наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 160 огневых задач. Наша авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения сил и оружия противника, развертывания систем ПВО и опорного пункта в Николаевском, Первомайском и Бериславском районах. Уточняется, что в течение дня россияне 8 раз атаковали авиацией наши позиции, а также уволенные в начале октября населенные пункты Бериславского района. Потери врага за сутки: 34 кафира, 2 реактивные системы залпового огня "Град", 4 танка, 3 миномета 120 калибра, самоходная пушка "Гиацинт", прицепная гаубица, три склада боеприпасов. Еще четыре артиллерийских установки и вражеский танк повреждены. За день наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 160 огневых задач. Наша авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения сил и оружия противника, развертывания систем ПВО и опорного пункта в Николаевском, Первомайском и Бериславском районах. Уточняется, что в течение дня россияне 8 раз атаковали авиацией наши позиции, а также уволенные в начале октября населенные пункты Бериславского района. В Черном море общая численность корабельной группировки врага составляет 9 кораблей и катеров, в том числе большой десантный корабль, 2 надводных и 1 подводные носители двух десятков высокоточных крылатых ракет типа "Калибр". Ранее мы писали, что российские захватчики планируют провести рейды в Херсоне, чтобы найти патриотов Украины, не покинувших оккупированный город. Напомним, недавно оккупанты усилили фильтрацию в Херсонской области. В Херсоне также закрыли часть торговых точек и аптек, ограничили поставки и сократили медицинские учреждения. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.