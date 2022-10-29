Сегодня, 29 октября, в Украине облачно с прояснениями. Дожди ожидаются только в некоторых районах на севере страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в Украине почти без осадков. Лишь на севере Левобережья днем местами небольшой дождь. Ночью и утром в западной и восточной части местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Днем столбики термометров покажут в среднем +13+18 градусов, а ночью +4+9 градусов. В восточных областях днем холоднее – до +9+14 градусов, а ночью до +6. Погода в Киеве В столице и Киевской области сегодня облачно с прояснениями. Дождей не ожидается. В Киеве днем воздух прогреется до +15+17 градусов, а ночью прогнозируется +7+9 градусов. Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, что предстоящая зима в Украине может оказаться теплее предыдущей. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.