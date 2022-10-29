Польша избрала американскую компанию Westinghouse для строительства первой атомной электростанции, заявил в пятницу глава правительства страны Матеуш Моравецкий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки". Westinghouse выиграл тендер на строительство, в котором также приняли участие французский концерн EDF и южнокорейская KHNP. "Мы подтверждаем, что в нашем проекте атомной энергетики будет использоваться надежная и безопасная технология", – заявил премьер-министр. Моравецкий сказал, что решение будет официально принято на заседании кабинета министров в Варшаве в среду. Министр энергетики США Дженнифер Гренхольм приветствовала это решение. "Это огромный шаг по укреплению наших отношений с Польшей для будущих поколений", — сообщила она. Гренхольм сказала, что Польша выбрала Westinghouse для реализации первой части своего атомного проекта стоимостью в 40 миллиардов долларов, не уточнив сумму инвестиций. Ранее сообщалось, что Германия собирается продолжить работу двух из трех последних в стране атомных электростанций до следующей весны в связи с сокращением поставок газа из России. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.