29 октября православные христиане чтят память святого мученика сотника Лонгина. Все традиции и запреты этого праздника, а также, кто празднует день ангела, читайте в материале Styler. Лонгин родился в Каппадокии (Турция сейчас) и находился на службе у императора Иудеи – Пилата. Лонгин был рядом с Иисусом, когда тот страдал на кресте. Видя муки Спасителя, Лонгин уверовал в него, как в Сына Божия, пошел на родину и стал там проповедовать христианство. Иудеи узнали об этом и убедили Пилата, чтобы он судил Лонгина. Потом все так и случилось, святого обезглавили. Наши предки приметили, что наши предки заметили, что наши предки в этот день приходят к нам . Не рекомендовалось идти в толпу или проводить время в крупных компаниях. Также в этот день остерегались воровства и случайностей. В день Лонгина считалось полезным умыться холодной проточной водой. Люди верили, что это помогает при болезнях глаз, особенно верующие в приметы заставляли детей несколько часов подряд смотреть на воду, считая, что таким образом малыши улучшат остроту зрения. На солнце выходили погреться пожилые и больные люди. Они верили, что полученное тепло и свет помогут им пережить зиму. Если в этот день ветер ветер с севера, то это предусмотрело хорошую погоду в ближайшие дни; Если солнце пряталось в облаках, это означало ненастье; Дождь предсказал скорый приход зимы и морозов. Куда ворона вернет клюв, оттуда ветер и подует. Если листья с деревьев слабо опадают, то морозов не жди. Иней на деревьях – до потепления. Что нельзя делать сегодня Нельзя ругаться. Нельзя унывать и отчаиваться, жаловаться на жизнь. Нельзя заниматься делами, сильно нагружающими зрение. В этот день в этот день почитается память святого Валентина. Ранее мы рассказывали о том, хотят ли украинцы перенести празднование Рождества на 25 декабря. А также писали о том, когда в 2023 году будут отмечать самые большие церковные праздники.