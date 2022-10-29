Снижение стоимости основных пищевых продуктов, которое стало возможным благодаря договоренностям об экспорте продовольствия и удобрений Черным морем, по оценкам ООН, помогло спасти от крайней бедности около 100 млн человек. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу генерального секретаря ООН. По информации Организации, возобновление экспорта значительно повлияло на снижение цен на пшеницу и другие продукты. "Индекс цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН снижался семь месяцев подряд. Согласно нашим оценкам на основе модели Международного валютного фонда, снижение цен на основные пищевые продукты спасло косвенно около 100 млн человек от бедности", — сказал он. Также представитель генсека сообщил, что ООН понимает сложности на пути продления договоренностей по экспорту зерна, но считает, что их можно преодолеть. По его словам, договоренности могут быть продлены автоматически 19 ноября, если стороны не имеют возражений. Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин угрожал, что его страна может выйти из зернового соглашения, если выяснится, что для подрыва Крымского моста якобы "привлечен зерновоз". Также мы писали, что заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс после визита в РФ заявлял, что он "относительно оптимистично" настроен по продлению зернового соглашения. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.