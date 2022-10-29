Тысячи чехов протестовали в Праге в пятницу, требуя отставки правоцентристского правительства, чтобы разрешить досрочные выборы, и призывая к переговорам с Россией по поставкам газа в зиму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Демонстрация в честь национального праздника на главной площади Праги стала третьей демонстрацией, организованной ультраправыми политическими движениями, маргинальными группами и Коммунистической партией. Полиция оценила толпу в несколько десятков тысяч человек, что меньше, чем на двух предыдущих митингах. Организационная группа "Чехия прежде всего!" выступает против трансатлантического альянса Европейского союза и НАТО и хочет, чтобы нация с населением 10,7 миллиона человек была нейтральной в военном отношении.

Зима является arriving and people of #CzechRepublic suddenly feeling the freezing cold. Большой протест в #Prague , #Czech Republic всегда demanding an end to anti- #Russia sanctions. #Ukraine #UkraineRussianWar #RussiaUkraineWar @Blackrussiantv @crispSV @Nikolai11449196 @RWApodcast pic.twitter.com/xM1SUmj7In — Sajjad Badshah (@sajjadbadshah) October 28, 2022 Напомним, около 70 тысяч человек вышли на протест в центре Праги 3 сентября, призывая власти прекратить отправлять оружие Украине и начать диалог с Россией. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.