Президент США Джо Байден в субботу досрочно проголосовал на промежуточных выборах в американский Конгресс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. На избирательный участок в Уилмингтоне (штат Делавер) глава государства прибыл со своей 18-летней внучкой Натальи, которая впервые голосует на выборах. Промежуточные выборы в Конгресс пройдут 8 ноября. На них будут избираться все 435 членов Палаты представителей и треть сенаторов. Согласно прогнозам, республиканцы могут увеличить представительство в обеих палатах законодательного органа, что позволит им препятствовать реализации предложений президента-демократа. Напомним, мировые СМИ писали о том, что республиканцы, если вернут контроль над Конгрессом США, будут иметь право заблокировать любую помощь Украине, однако они скорее замедлят или сократят ее поток, чем остановят его. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram/