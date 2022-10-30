В результате давки во время празднования Хэллоуина в столице Южной Кореи погибли 146 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap. Травмы получили 150. ЧП произошло в узком переулке возле гостиницы «Гамильтон», по которой продвигалась толпа. Представитель Национального противопожарного агентства Чхве Чхон Сок ранее сообщал, что врачи оказывают помощь по меньшей мере 60 пострадавшим, а количество погибших может возрасти. Некоторые местные СМИ ранее сообщали, что давка произошла после того, как большое количество людей бросились в бар Itaewon, услышав, что там побывала какая-то знаменитость. Напомним, по первоначальной информации, спасатели обнаружили более сотни пострадавших "в состоянии остановки сердца". Отметим, в Южной Корее такая формулировка используется, пока информация о смерти не будет подтверждена официально. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.