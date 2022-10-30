Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о частых перебоях с внешним электроснабжением и обстрелами на Запорожской АЭС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nova. По его мнению, ситуация на станции остается "хрупкой и опасной". "Перебы с внешним электроснабжением и обстрелы происходят очень часто, и это неприемлемая опасность: сбой электропитания может нарушить процесс охлаждения, увеличивая вероятность расплавления активной зоны реактора", — пояснил Гросси. Глава МАГАТЭ рассказал о переговорах по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС. По его словам, удалось добиться прогресса, хотя переговорный процесс еще продолжается и окончательное решение не принято. Ранее мы писали, что Россия приступила к незаконному строительству на территории Запорожской атомной электростанции. Глава МАГАТЭ намерена обратиться в Совет безопасности ООН по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС. Также напомним, что страны "Большой семерки" официально призвали Россию вывести свои войска с территории ЗАЭС и передать станцию под контроль Украины, а также вернуть всех похищенных сотрудников. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.