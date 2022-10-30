30 октября православный мир отмечает церковный праздник пророка Осия. В материале Styler читайте все традиции и запреты этого праздника, а также, кто празднует день ангела, Осий жил и проповедовал в Израильском царстве в IX веке до нашей эры, во время правления Иеровоама II. В те годы среди евреев было распространено идолопоклонство, с которым Осий и сражался, наставляя их на путь праведного и христианского служения. Ведя проповеди и превращая многих евреев в христианскую веру, он не смог наладить мир в своей семье. Его жена была развратна. Однажды она решила покинуть мужчину и покинула дом. Это еще больше побуждало Осия к донесению до евреев необходимости обращения истинной веры и покаяния. В этот день обычные люди не запрягали лошадей, а давали им отдохнуть. Перед тем, как убрать колеса от повозок на зиму, они начинали осматривать их и чинили. Главные приметы этого дня Серое небо – обещает дожди. Яркий месяц обещает теплую и солнечную погоду, а бледный – дождь. Если до 30 октября третий день подряд наблюдается утром, то снег выпадет рано. Если кошка спит целый день, то вскоре станет теплее. Что нельзя делать в этот день Нельзя мыться в бане и купаться в бочке. Не стоит брать и давать деньги взаймы. Не стоит переутомляться. Нельзя ругаться с близкими и сплетничать. 30 октября именины отмечают владельцы таких имен : Леонтий, Кузьма, Иосиф, Демьян, Антон, Андрей и Александр. Ранее мы рассказывали о том, хотят ли украинцы перенести празднование Рождества на 25 декабря. А также писали о том, когда в 2023 году будут отмечать самые большие церковные праздники.