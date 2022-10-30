В Нью-Йорке (США) состоялось главное сражение вечера бокса, в котором сошлись представитель Украины Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) и американец Джемейн Ортис (16-0-1, 8 КО). Об этом сообщает РБК-Украина. Поединок в легком весе рассчитан на двенадцать раундов, длился всю дистанцию и завершился в пользу Ломаченко единогласным решением судей (115-113, 116-112, 117-11). Таким образом, Василий одержал 17 победу в профессионалах, а Ортис потерпел первое поражение в карьере. Видео по бою представлено ниже.

Введите 12-й и финальный круг. @ESPNPlus x #LomaOrtiz pic.twitter.com/nUr60GIc6l — Top Rank Boxing (@trboxing) Октябрь 30, 2022 В пятницу прошла традиционная церемония взвешивания соперников. Самым трудным оказался украинец. Актуальный вес Ломаченко – 61,05 кг. Тем временем Ортис легче почти на 300 г. Оба боксера выполнили нормативы легкой категории. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.