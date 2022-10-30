Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с Индией после срыва Россией зернового соглашения. Стороны обсудили ситуацию в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США. Блинкен поговорил с министром иностранных дел Индии Субраманием Джайшанкаром о "региональных и глобальных проблемах, включая сотрудничество в борьбе с терроризмом и агрессию России против Украины", говорится в сообщении ведомства. В то же время Блинкен заявил, что прекращение Россией своего участия в зерновом соглашении превращает продовольствие в оружие, усугубляя гуманитарные кризисы. "Любые действия России, направленные на то, чтобы сорвать этот критически важный экспорт зерна, по сути, являются заявлением о том, что люди во всем мире будут платить больше за еду или голодать", — говорится в заявлении. Напомним, 29 октября стало известно, что Россия приняла решение приостановить свое участие в зерновом соглашении якобы из-за "нападения на корабли Черноморского флота". Информацию об остановке участия в зерновом соглашении подтвердили и в Министерстве иностранных дел России. Также отметим, что ранее россияне уже не раз угрожали выйти из зерновой сделки. К примеру, президент РФ Владимир Путин заявлял, что это может произойти, если выяснится, что якобы "для взрыва на Крымском мосту были использованы зерновозы". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.