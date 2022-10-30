Атаку на фрегат класса "Григорович" Черноморского флота РФ возле Севастополя, вероятно, совершили Вооруженные силы Украины. Однако это лишь сдержанный ответ на бомбардировки украинских городов. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Отмечается, что кадры из социальных сетей задокументировали неизвестное количество беспилотных надводных аппаратов, нанесших удар по меньшей мере по одному фрегату класса "Григорович" в Севастополе 29 октября. Россияне не признали никаких повреждений фрегата класса "Григорович", подобно тому, как Министерство обороны России отрицало какие-либо повреждения крейсера "Москва". В ISW напоминают, что нападения на военные суда в военное время являются законными актами войны, а не террористическими атаками. Решение Украины нанести удар по фрегату с "Калибром" в настоящее время имеет смысл, учитывая усиление российской кампании по ударам по энергетической инфраструктуре. "Если бы Киев отдал приказ об этой атаке, это было бы пропорциональным, даже сдержанным ответом на масштабную российскую кампанию стратегических бомбардировок гражданских объектов по всей Украине за последние несколько недель", — пишут аналитики. Черноморский флот имеет три фрегата класса "Григорович", каждый из которых способен запускать крылатые ракеты "Калибр". Напомним, 29 октября в Крыму заявили об очередной "атаке" БПЛА. В Украине сообщили, что в Севастопольской бухте мог взорваться десантный корабль "Адмирал Макаров" с "Калибрами" на борту. У украинских военных пока нет официального подтверждения уничтожения кораблей Черноморского флота РФ после "атаки" БПЛА в Севастопольской бухте в субботу, 29 октября. Но они не исключают такой возможности. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.