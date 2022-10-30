Договоренности с координационным центром о движении сухогрузов гуманитарным коридором на воскресенье, 30 октября, не достигнуты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC. Координатор ООН Амир Абдулла "довел до сведения турецкой и украинской делегаций центра" сообщение, поступившее от делегации России об остановке участия в черноморской зерновой инициативе. По данным координационного центра, в субботу по коридору безнапасно прошли девять судов. Напомним, российская сторона заявила, что выходит из зерновой сделки после якобы украинской атаки на Черноморский флот в Севастополе. Подробнее – в материале РБК-Украина. Несмотря на это, Украина не собирается прекращать работу "зернового коридора". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.