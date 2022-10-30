Вооруженные силы Украины на юге уничтожили российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Тунгуска" и "Панцирь-С1". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Другие потери врага: 57 военных; самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона"; самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-С"; гаубицы "Д-20" и "Мста-Б"; 1 танк; 7 единиц автобронетехники. Поврежден еще танк и 3 единицы автобронетехники. Наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 190 огневых задач. Враг совершил 6 авиаударов по точкам развертывания ПВО, опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы и техники. Украинская авиация ответила десятью авиаударами по скоплению живой силы противника и военной техники. Напомним, ранее стало известно, что россияне жалуются на дефицит боеприпасов Херсонской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.