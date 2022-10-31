В Украине сегодня, 31 октября, возможен небольшой дождь. В некоторых областях ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в Донецкой и Луганской областях пройдут мелкие дожди. Ночью осадки могут покрыть всю Левобережную часть нашей страны. На остальной территории сухо. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем на Левобережье местами порывы 15-20 м/с. Столбики термометров днем покажут в среднем +8+13 градусов, а ночью +4+9 градусов. На Прикарпатье, Закарпатье и Одесской области днем до +14 +19 градусов. На северо-востоке температура воздуха днем прогнозируется в пределах +5+10 градусов, ночью +1+6 градусов. Погода в Киеве В столице и Киевской области сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Ночью в Киеве температура прогнозируется до +5+7 градусов. Днем будет до +10 градусов. Напомним, синоптики считают, что предстоящая зима в Украине может оказаться теплее прошлогоднего. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.