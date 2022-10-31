Россияне на временно оккупированных территориях Херсонской области создают непригодные для проживания местного гражданского населения условия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Захватчики отключают людям электричество, воду и доступ в Интернет, а также пугают ракетными ударами со стороны ВСУ, агитируя за срочную эвакуацию. Сами же россияне в первую очередь вывозят медучреждения с персоналом и оперативные службы. От местных предпринимателей они требуют срочно продать продовольственные товары, закрывают магазины и рынки. "В то же время подразделения оккупационных войск начали подготовку к отводу артиллерийского вооружения с правобережной части Херсонской области, с последующей возможной опрокидыванием на другие направления", — добавили в ОК "Юг". Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о достижениях Вооруженных сил Украины на фронте. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.