Число жертв в результате обрушения канатного моста в индийском городе Морби снова возросло. Число погибших "перевалило" за сотню. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP News Agency. Руководитель местной полиции рассказал, что уже было обнаружено 120 тел. "Вероятно, количество погибших вырастет, поскольку поисковая операция продолжается", — отметил правоохранитель. Что известно о городе Морби Канатный мост Морби – историческое сооружение, построенное много лет назад. После ремонта и реконструкции его снова открыли 26 октября по случаю Гуджаратского Нового года. Власти утверждают, что мост обрушился, поскольку не выдержал веса стоявших на нем людей. Напомним, в момент обрушения на мосту находились более 150 человек.