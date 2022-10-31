31 октября 2022 года по православной традиции почитается память святого Луки, которого считают автором четырех Евангелий. Другие названия праздника: "Лука", "День святого Луки", "Лука голоден". Символом этого дня наши предки считали лук. Что можно и нельзя делать в этот день, приметы и у кого день ангела – читайте ниже в материале Styler. Не стоит забывать, что сегодня в мире отмечается канун Дня всех святых, или Хеллоуина, праздника, который уже стал традиционным для украинцев. Именно в ночь с 31 октября на 1 ноября стоит отмечать мистический праздник, переодеваться в жуткие костюмы и пугать друзей, требуя конфеты. Но сейчас не об этом. Лучше вспомним наши народные традиции. Что нужно сделать 31 октября В день Луки утром люди отправлялись в церковь, чтобы помолиться апостолу о благополучии в семье. За помощью к святому также обращались рыбаки и огородники. По традиции, главным блюдом этого дня был лук. Считалось, если съесть 31 октября что-нибудь луковое, это защитит от недугов и простуды на целый год. На стол подавали луковый суп или сало с сырым луком. Каждый член семьи должен был съесть хотя бы кусочек целебного овоща. Если снег не выпал до этого дня, то зима наступит нескоро. Если в этот день облаки плывут с севера на юг, к солнечной погоде, а с юга на север — к ненастью. Бледный месяц – будет дождь. День ангела празднуют: Иосиф, Юлий, Лука, Марина, Злата, Юлиана, Гаврила, Давид, Юлиан, Семен. Что сегодня нельзя делать Кроме лука нельзя употреблять любую другую острую пищу, потому что можно заболеть. Рубить дрова и спиливать деревья в этот день не стоит. Не следует переедать жирную пищу, а также употреблять хмельные напитки. Одалживать соль кому-нибудь, даже близкому родственнику – иначе отдадите семейное счастье. Нельзя оборачиваться, если ночью услышали за спиной шаги. Не оставляйте окна и двери открытыми, чтобы злые духи не проникли в дом. Не оставляйте на ночь белье на улице или балконе. Она привлечет несчастье. Ранее мы писали, какие необычные, чудаковатые и причудливые праздники мы отметим в ноябре 2022 года. Также читайте о календаре магнитных бурь в ноябре 2022 года.