Президент РФ Владимир Путин попытается продлить обычные военные операции, чтобы удержать ранее оккупированные территории и создать условия для сворачивания западной поддержки Украины. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что российский диктатор вряд ли пойдет на эскалацию с использованием тактического ядерного оружия, за исключением внезапного краха российских военных, что позволит украинским силам совершать продвижение по всему театру военных действий. "Также очень маловероятно, что Путин будет стремиться к прямому военному конфликту с НАТО", — указывают в ISW. По мнению специалистов, президент РФ будет продолжать намекать на возможность использования ядерного оружия и угрожать Альянсу. Таким образом, он будет пытаться остановить помощь, которую Запад будет оказывать Украине зимой. "Этот прогноз базируется на двух оценках. Во-первых, Путин ставит условия для продолжения бросания плохо подготовленных российских войск непосредственно к боевым действиям в Украине в обозримом будущем, вместо того, чтобы приостановить операции по восстановлению эффективных военных сил. Во-вторых, теория победы Путина базируется на использовании суровой зимы, чтобы сломить волю Европы", – объясняют в отчете. В Инститите изучения войны добавляют, что недавно завершенная частичная мобилизация в РФ убедительно говорит о том, что российский диктатор намерен воевать и в 2023 году. Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о достижениях Вооруженных сил Украины на фронте. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.