Российские оккупанты утром 31 октября выпустили по Украине большое количество ракет. Во всех областях объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВД Вячеслава Чауса. "Есть информация о массированном пуске российских ракет. Просим всех оставаться в укрытиях или безопасном месте", — отметил чиновник. В свою очередь глава Николаевской области Виталия Ким указал, что часть ракет прошла от Николаева на север и северо-запад. Глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Никита призвал держаться подальше от гражданской инфраструктуры, железнодорожных вокзалов, торговых центров, автобусных станций и других мест массовых скоплений людей. Напомним, в Черном море сейчас находятся 2 российских судна-носителя "Калибров". оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.