Гороскоп с 31 октября по 6 ноября расскажет о знаках Зодиака, которые станут главными везунчиками на этой неделе. Прогнозом поделилась астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Телец Успех на неделе ждет тех, кто занят фрилансом, инфобизнесом и сетевым бизнесом. Возможны подарки от друзей и спонсоров, выигрыши в лотерею или на бирже. Скорпион На этой неделе возможен успех по делам с недвижимостью и на госслужбе. Финансовые риски, успех в операциях с криптовалютой. А также можно получить легкие деньги или подарок. Козерог Могут быть денежные приходы, если вы являетесь частью партии, ассоциации, содружества, творческого объединения. Также благоприятно производить зачистку и замены персонала на работе. Водолей Успех по любым незавершенным делам начат на прошлой неделе. Хорошая отдача от рекламы, всех форм продаж, спекуляций и зрелищ. Есть возможность монетизировать хобби или телеграмм-канал. Ранее мы писали, какие знаки Зодиака разбогатеют в ноябре 2022 года. Читайте также, каким знакам Зодиака повезет до конца октября.