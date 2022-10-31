В Черном море ныне находится 2 российских судна-носителя "Калибров". оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "Группировка вражеских сил в Черном море насчитывает 8 кораблей, маневрирует под прикрытием крымского побережья. Наготове к применению 2 надводных ракетоносителя с 16 "Калибрами", — отметили украинские военные. В ОК "Юг" указали, что угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам в зоне достижения соответствующего оружия противника не теряют актуальности. "Не пренебрегайте собственной безопасностью будьте бдительны и сознательны. По алгоритму действий при сигналах воздушных тревог действуйте четко и оперативно", — добавили наши воины. Напомним, 30 октября украинские воздушные силы сбили на юге российский шурмовик Су-25. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.