Ударная группа кораблей ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford прибудет в Европу в середине ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UK Defence Journal. Суда станут на якорь на базе в Портсмуте на юге Англии. На борту авианосца находятся 90 самолетов и вертолетов, в том числе новейшие истребители F-35C. Вместе с USS Gerald Ford в Великобританию прибудут несколько эсминцев, ракетный крейсер и ударная атомная подлодка. Напомним, в октябре Япония и США проводили совместные военные учения с участием американского авианосца USS Ronald Reagan на фоне ракетных пусков Северной Кореи. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.