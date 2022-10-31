Наш организм нуждается в систематическом поступлении разных витаминов и минералов. И витамины группы В нужны ему каждый день, так как наши клетки не могут хранить их про запас.
А эти вещества крайне важны для профилактического ухода — они способствуют здоровому обмену веществ, поддерживают отличный внешний вид и хорошее самочувствие, а также снижают риск возникновения разных проблем со здоровьем.
Какие витамины относятся к витаминам группы В?
Как правило, когда идет речь о витаминах группы В, в этот перечень входят 8 основных элементов:
- В1 — тиамин;
- В2 — рибофлавин;
- В3 — ниацин;
- В5 — пантотеновая кислота;
- В6 — пиридоксин;
- В7 — биотин;
- В9 — фолиевая кислота;
- В12 — кобаламин.
Каждый из этих нутриентов необходим для полноценной функции организма. А их комплексное поступление и вовсе играет решающую роль в поддержании отменного здоровья и благополучия.
Витамины группы b можно сравнить со строительными блоками для нашего тела, они оказывают прямое влияние на клеточный метаболизм и общее самочувствие.
Симптомы дефицита витаминов группы В?
Тяжелый дефицит витаминов группы В встречается редко — все же такие нутриенты содержатся во многих продуктах питания. Но даже незначительный недостаток может приводить к появлению:
- высыпаний на коже;
- трещинок в уголках рта;
- шелушения кожи;
- повышенной усталости и слабости;
- повышенной раздражительности и даже депрессии;
- чувства тошноты и нарушений стула (частых запоров или диареи);
- онемения или покалывания в конечностях;
- нарушений в работе иммунитета (более частых ОРВИ и ОРЗ, замедленного выздоровления и пр.).
При появлении таких симптомов лучше проконсультироваться с врачом и присмотреться к специализированным добавкам под названием Витамины группы В или комплекс В. Они быстро и надежно устранят симптомы дефицита.
Зачем нужны комплексы витаминов группы В?
Витамины группы Б можно принимать и по-одному, и в виде многокомпонентных добавок. Врачи часто рекомендуют использовать их в комплексе, чтобы ощутить преимущества таких питательных веществ по-максимуму. Эти нутриенты поддерживают:
- здоровье клеток;
- рост эритроцитов;
- уровни энергии;
- остроту зрения;
- функции мозга;
- работу пищеварительного тракта;
- аппетит;
- правильное функционирование нервов;
- синтез гормонов и холестерина;
- сердечно-сосудистое здоровье;
- мышечный тонус.
Без комплексов витаминов группы В не обойтись при лечении депрессии, нарушений в работе нервной системы, расстройств метаболизма и некоторых других непростых заболеваний.
Можно ли получить витамины группы В из продуктов питания?
Разные витамины группы Б содержатся в разных продуктах питания. Среди лучших источников таких нутриентов:
- дрожжи;
- печень;
- проростки зерна;
- зеленые листовые овощи;
- орехи и семечки;
- яйца;
- творог и твердый сыр.
Каждый из нас регулярно получает витамины группы B из продуктов питания. Но далеко не всегда этого количества достаточно для того, чтобы полностью утолить потребность организма в таких полезных нутриентах.
Чтобы гарантированно получать их в нужном объеме каждый день, лучше использовать специальные добавки — комплексы витаминов группы В.
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Комплексы витаминов группы B содержат четко определенное количество питательных веществ, которые надежно устраняют и предупреждают дефицит. При этом они не могут вызывать симптомы передозировки, так как все эти витамины являются водорастворимыми и с легкостью выводятся из организма, не оседая в тканях и клетках про запас.