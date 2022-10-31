Наш организм нуждается в систематическом поступлении разных витаминов и минералов. И витамины группы В нужны ему каждый день, так как наши клетки не могут хранить их про запас.

А эти вещества крайне важны для профилактического ухода — они способствуют здоровому обмену веществ, поддерживают отличный внешний вид и хорошее самочувствие, а также снижают риск возникновения разных проблем со здоровьем.

Какие витамины относятся к витаминам группы В?

Как правило, когда идет речь о витаминах группы В, в этот перечень входят 8 основных элементов:

В1 — тиамин;

В2 — рибофлавин;

В3 — ниацин;

В5 — пантотеновая кислота;

В6 — пиридоксин;

В7 — биотин;

В9 — фолиевая кислота;

В12 — кобаламин.

Каждый из этих нутриентов необходим для полноценной функции организма. А их комплексное поступление и вовсе играет решающую роль в поддержании отменного здоровья и благополучия.

Витамины группы b можно сравнить со строительными блоками для нашего тела, они оказывают прямое влияние на клеточный метаболизм и общее самочувствие.

Симптомы дефицита витаминов группы В?

Тяжелый дефицит витаминов группы В встречается редко — все же такие нутриенты содержатся во многих продуктах питания. Но даже незначительный недостаток может приводить к появлению:

высыпаний на коже;

трещинок в уголках рта;

шелушения кожи;

повышенной усталости и слабости;

повышенной раздражительности и даже депрессии;

чувства тошноты и нарушений стула (частых запоров или диареи);

онемения или покалывания в конечностях;

нарушений в работе иммунитета (более частых ОРВИ и ОРЗ, замедленного выздоровления и пр.).

При появлении таких симптомов лучше проконсультироваться с врачом и присмотреться к специализированным добавкам под названием Витамины группы В или комплекс В. Они быстро и надежно устранят симптомы дефицита.

Зачем нужны комплексы витаминов группы В?

Витамины группы Б можно принимать и по-одному, и в виде многокомпонентных добавок. Врачи часто рекомендуют использовать их в комплексе, чтобы ощутить преимущества таких питательных веществ по-максимуму. Эти нутриенты поддерживают:

здоровье клеток;

рост эритроцитов;

уровни энергии;

остроту зрения;

функции мозга;

работу пищеварительного тракта;

аппетит;

правильное функционирование нервов;

синтез гормонов и холестерина;

сердечно-сосудистое здоровье;

мышечный тонус.

Без комплексов витаминов группы В не обойтись при лечении депрессии, нарушений в работе нервной системы, расстройств метаболизма и некоторых других непростых заболеваний.

Можно ли получить витамины группы В из продуктов питания?

Разные витамины группы Б содержатся в разных продуктах питания. Среди лучших источников таких нутриентов:

дрожжи;

печень;

проростки зерна;

зеленые листовые овощи;

орехи и семечки;

яйца;

творог и твердый сыр.

Каждый из нас регулярно получает витамины группы B из продуктов питания. Но далеко не всегда этого количества достаточно для того, чтобы полностью утолить потребность организма в таких полезных нутриентах.

Чтобы гарантированно получать их в нужном объеме каждый день, лучше использовать специальные добавки — комплексы витаминов группы В.

Выбрать данные комплексы, а также различного рода другие витамины и минералы, активные вещества и экстракты растений Вы можете здесь.

Комплексы витаминов группы B содержат четко определенное количество питательных веществ, которые надежно устраняют и предупреждают дефицит. При этом они не могут вызывать симптомы передозировки, так как все эти витамины являются водорастворимыми и с легкостью выводятся из организма, не оседая в тканях и клетках про запас.