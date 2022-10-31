Украинские защитники продолжают контролировать ситуацию в Южнобужском направлении. Наши воины 30 октября уничтожили десятки единиц живой силы неприятеля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Авиация ВСУ трижды атаковала районы сосредоточения личного состава и техники кафиров. В свою очередь ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 156 огневых задач. Подтвержденные потери РФ составляют: 27 солдат; танк; 2 миномета; самоходная крупнокалиберная гаубица "Акация"; 23 миллиметровая зенитная установка; 5 единиц автобронетехники. В Баштанском и Бериславском районах уничтожены 2 склада с вражескими боеприпасами. Напомним, 30 октября украинские воздушные силы сбили на юге российский шурмовик Су-25. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.