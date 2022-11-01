Европейская карьера Руслана Малиновского напоминает американские горки. В прошлом сезоне украинский футболист был основным лидером «Аталанты», но уже в текущем розыгрыше Серии А 29-летний полузащитник появляется на поле в концовках встреч. Пауза на чемпионат мира по футболу в Катаре может благоприятно сказаться на форме Руслана, у которого появится дополнительное время на набор оптимальных кондиций. Посмотреть расписание игр мундиаля можно на сайте «Рейтинг Букмекеров».

30 октября 2022 года «Аталанта» встречалась с «Эмполи» в рамках 12-го тура чемпионата Италии по футболу. Клуб из Бергамо обеспечил себе комфортное преимущество по итогам 60-ти минут благодаря голам Хатебура и Лукмана.

На 65-й минуте поединка на поле появился Руслан Малиновский. До конца встречи украинец не смог отличиться результативными действиями, а его команда одержала итоговую победу со счетом 2:0.

Всего в активе Малиновского в нынешнем сезоне Серии А 11 появлений на поле. В активе украинца один гол и одна результативная передача. В большинстве случаев Руслан выходит со скамейки запасных, проиграв конкуренцию голландцу Тёну Копмейнерсу.