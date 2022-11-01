ВСУ продолжают контролировать ситуацию в Южнобужском направлении. Украинские воины 31 октября уничтожили два десятка российских захватчиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Нашей армейской авиацией было точно атаковано скопление личного состава кафиров на опорном пункте в районе Снигиревки Николаевской области. В свою очередь артиллеристы и ракетчики Сил обороны в течение дня выполнили около 180 огневых задач, нанося удары по позициям и районам сосредоточения сил врага. В ОК "Подень" отметили, что в результате действий ВСУ российское войско уменьшилось на 21 солдат. Кроме этого, был демилитаризован один автомобиль и миномет. Остальные потери противника дознаются. Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина ведет войну против России на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.