Гороскоп на первую неделю ноября расскажет о знаках Зодиака, которым не повезет в разных областях жизни с 1 по 6 число. Подробный гороскоп для каждого знака Зодиака рассказала астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram. Важно! Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Овен Астролог сообщила о возможных сплетнях или воровстве. Будьте осторожны за рулем, так как могут быть ДТП и неудачи в дороге, угон авто. Рак Раки захотят немного острых ощущений на этой неделе. Вы можете рискнуть в бизнесе или на работе. При этом будьте осторожны, потому что есть риск проблем с законом. Стрелец Астролог советует вам думать, что вы говорите и пишете в социальных сетях, потому что ваши слова и посты могут иметь разрушительный эффект. Рыбы На этой неделе возможны нерешенные вопросы с домом, родственниками, недвижимостью. Возможно, вам пригодится психолог. Ранее мы писали, что ждет все знаки Зодиака в первую неделю ноября 2022 года. Читайте также, кому из знаков Зодиака ноябрь принесет кардинальные изменения в жизни.