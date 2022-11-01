Капуста – овощ хрупкий и хранить долго без заквашивания или маринования его трудно. Но некоторые способы и уловки позволят вам смаковать свежими салатами как можно дольше. Как это правильно сделать, рассказали по каналу Дача. Сад и огород. Советы по хранению Лучше сохраняются поздние сорта, и с уборкой капусты лучше подождать начала холодов. Перед закладкой в хранилище срезанные початки в день или два оставляют на воздухе или в помещении. Верхние листья рекомендуется оставлять, как и "ножки" у кочанов. Различные сорта лучше хранить отдельно. Способы хранения кочанов: разложенными на отдалении друг от друга (во избежание гнили) на стеллажах; завернутыми в крафтовую бумагу насыпью или в ящике; подвешенными за кочерыги; в ящиках с песком, куда втыкают кочерыги (для этого способа кочерыги оставляют длиннее); на остекленном балконе (в коробах со слоем утеплителя); обмазанными глиной без просветов (болтанка готовится из глины и воды 2:1). При любом способе улучшить лежкость можно с помощью измельченного мела, которым покрывают початки. И конечно же, хранить можно только крепкие, без следов гнилые овощи. Раньше мы писали, как подготовить комнатные растения к зиме. Также читайте, как хранить капусту зимой.