Яблочный пирог, или штрудель, можно приготовить из самого обычного лаваша. Рецептом пирога поделился Сергей Поканевич , украинский шеф-повар, бренд-шеф нескольких одесских ресторанов. Ингредиенты (на 2 порции): Лаваш тонкий – 2 шт. Яблоки – 400 г (3 шт.) Яйцо – 1 шт. Масло сливочное – 65 г Конфитюр (варенье) – 6 ч. л. Мед – 1 ст. л. Корица — по вкусу Пудра сахарная — по вкусуПошаговое приготовление Нарежьте полукольцами яблоки. Поставьте греться сковороду со сливочным маслом. Обжарьте на умеренном огне яблоки. Добавьте конфитюр и корицу. Потомите 5-7 минут в своем соке. Разогрейте духовку до 195 градусов. Смешайте яйцо с мягким сливочным маслом. Возьмите два круглых армянских лаваша, вылейте на него смесь яйца с маслом. Размажьте кисточкой. Выложите начинку и заверните лаваши. Отправьте в духовку на 10–12 минут. Наш штрудель готов. Посыпьте его сахарной пудрой, когда он остынет. Раньше мы писали, как приготовить яблочный пирог из старой кулинарной книги. Также читайте о рецепте яблочного пирога "Невидимка".