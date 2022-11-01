Пилки для ногтей делятся на три вида – бумажные, металлические и стеклянные. Первый — один из самых популярных. С другой стороны, металлический является наиболее спорным из-за царапания ногтевой пластины и нарушения ее структуры.

Бумажная пилочка для ногтей

Самая дешевая версия пилочки для ногтей, которая быстрее всего изнашивается. Поверхность стирается или расслаивается по мере использования. Как и любой другой, он имеет определенную зернистость, но он более нежный, чем его металлический аналог. Им сложнее (хотя и не невозможно) повредить ногтевую пластину.

Металлическая пилочка для ногтей

Самая прочная пилочка, но при неправильном использовании может повредить ногтевую пластину и привести к расслоению. Имеют высокую истираемость, поэтому рекомендуются для акриловых и гелевых ногтей, а не для натуральных пластин. Металлическая основа для пилочки очень удобная.

Стеклянная пилочка для ногтей

Стеклянная пилочка чаще всего выпускается в мелкозернистой форме, поэтому ее используют для ухода и подпиливания натуральных ногтей. Однако он не так эффективен, как его предшественники. Он менее прочен, чем металлический напильник, и более долговечен, чем бумажный напильник. Он может сломаться под воздействием силы.

Размер зерна определяется количеством зерен на см2 пилочки. От этого зависит, подойдет ли данный аксессуар для натуральных, искусственных, гибридных или акриловых ногтей. Одним из самых популярных и используемых любителями маникюра является тот, у которого вес 100 или 180.

Градация: 80-100 (грубая)

Пилочка для ногтей, обладающая силой трения и самой шероховатой поверхностью. Не используется на натуральной ногтевой пластине. Он в основном используется для удаления наконечников и материалов с пластины. Рекомендуется для людей, имеющих опыт в подпиливании ногтей.

Градация: 100-180 (среднее зерно)

Самая классическая пилочка для ногтей, которая используется для подпиливания ногтя в его основной форме. С его помощью можно моделировать форму ногтя при акриловой и гибридной укладке.

Градация: 240 — 500 (мелкое зерно)

Пилочка, которая предназначена для выравнивания пластины и завершения гелевого или акрилового маникюра.

Пилка-банан – предназначена для моделирования круглых, труднодоступных поверхностей, непосредственно возле кутикулы. Его форма предотвращает порезы в этих местах во время пиления.

Полировщик – имеет градацию 600-3000, благодаря чему матирует и выравнивает поверхность ногтя.

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