1 ноября православные христиане чествуют святого Иоила. В материале Styler читайте все традиции и запреты этого праздника, а также, кто празднует день ангела. Пророк Иоил родился и жил в Иудее в 5 веке до н. – К Рождеству Христову. Согласно церковному писанию, он одним из первых предрек рождения Иисуса Христа, великие катаклизмы и запустение Иерусалима. Также святого называют спасителем иудейского царства. Когда его территорию сковала засуха из-за большого количества саранчи, Иоил предложил жителям царства обратиться с молитвой к Богу о спасении от бедствия. Это первый пророк, который в письменном виде оставил свои проповеди в формате книги. Книга Иоила вошла в священные писания Ветхого Завета. В народе 1 ноября называли Иванов День. На эту дату назначались провода осени и встреча зимы. Наши предки заметили, если в этот день ожидается дождь, то зима будет холодной. Хозяйки резали птицу и готовили из нее разные блюда. А главным украшением стола были курятники – большие круглые закрытые пироги, в которых слоями укладывалась начинка: мясо, лук, рис, отварные и раздавленные яйца. Главные приметы этого дня. Ночью выпал небольшой снег — на сильный мороз. Ярко мерцают звезды до заморозков. Земля успела промерзнуть – до хорошего урожая в следующем году. Сорока возле дома скачет — можно ждать новости. Много грязи на улице, сырая погода – до настоящей зимы осталось 28 дней. Нельзя делать в этот день Нельзя открывать окна в доме, чтобы из-за них нечисть не влетела. Нельзя спорить и ссориться в этот день. Запрещено стирать и сушить одежду на улице и на балконе. Именины сегодня празднуют Дмитрий, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей, Феликс Ранее мы рассказывали о том, хотят ли украинцы перенести празднование Рождества на 25 декабря. А также писали о том, когда в 2023 году будут отмечать самые большие церковные праздники.